Twee brandweermannen komen om bij ontploffing gebouw in Italië

In het noorden van Italië heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag een ontploffing voorgedaan in een gebouw. Daarbij zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen. Een derde wordt nog steeds vermist, melden de hulpdiensten. Daarnaast raakten ook twee brandweerlieden en een politieagent gewond.

De brandweer kreeg in de vroege uren van dinsdag een oproep. Aanvankelijk luidde het dat bij een eerste ontploffing een deel van een onbewoond gebouw in Quargnento, zo’n 60 kilometer ten oosten van Turijn, was ingestort. Later klonk het dat de brandweer was opgeroepen voor een brand in het gebouw. Toen de reddingswerkers ter plaatse waren, deed er zich plots een explosie voor.