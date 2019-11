De gemeente Brasschaat kocht in 2005 acht segways aan. Dat was toen een Europese primeur. Ze zouden worden gebruikt door de politie, de brandweer en de toeristische dienst. Nu zijn ze terug verkocht aan de leverancier.

Het was groot nieuws in 2005. De politie kon de segways gebruiken om zich manifest te tonen tijdens evenementen. Er was ook een toestel met speciale banden voor de brandweer. Dat toestel kon over ruig ...