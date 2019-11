Moordenaar spreekt vlak voor executie vreselijke laatste woorden tegen ouders van slachtoffer

De laatste woorden die een Amerikaanse moordenaar net voor zijn terdoodveroordeling nog uitsprak, hebben kwaad bloed gezet bij de ouders van zijn slachtoffer. “Ed en Peggy Schaeffer”, zei Charles Rhines (63). “Ik vergeef jullie voor de woede en haat die jullie tegenover mij voelen.”

Toen Charles Rhines uit South Dakota in 1992 een overval pleegde op een donutwinkel in Rapid City liep de situatie zwaar uit de hand. De uitbater van de zaak, de 22-jarige Donnivan Schaeffer, verzette zich en werd doodgestoken door de man.

Rhines (63) werd veroordeeld tot de doodstraf, die maandagavond in de gevangenis in Sioux Falls uitgevoerd werd. Maar voor de executie gebeurde, kreeg de moordenaar de kans om zijn laatste woorden nog uit te spreken. “Ja, ik wil nog iets zeggen”, zei Rhines. “Ed en Peggy Schaeffer, ik vergeef jullie voor jullie woede en haat tegenover mij. Ik bid dat God jullie daar ook voor vergeeft. Bedankt aan mijn team. Ik hou van jullie, goodbye. Begin er maar aan. Dat is wat ik te zeggen heb.”

De ouders van het slachtoffer gingen niet in op die woorden, maar hadden op een persconferentie wel nog iets te zeggen over hun vermoorde zoon. “Doe vandaag iets goed voor iemand anders ter ere van Donnivan. Hij was geliefd en wordt gemist. We zullen hem nooit vergeten. We gaan hem missen, zoals we dat al zo lang doen. Hij was een jongen met een aanstekelijke lach die een geweldige troef voor de maatschappij zou zijn. De executie brengt ons opluchting en gerechtigheid.” Haar verloofde voegde er nog aan toe dat “het boek hiermee gesloten is, maar de pijn en emotie zullen we voor altijd voelen.”