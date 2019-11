N-VA schuift zwarte piet door naar Paul Magnette: “Institutionele lag altijd al op tafel, verwijt de paus niet dat hij katholiek is”

Ondervoorzitter van N-VA Lorin Parys is not amused met de timing en communicatie van PS-kopstuk Paul Magnette na het stranden van de opdracht van de preformateurs. “Terwijl Bart De Wever nog bij de koning zat, zei Paul Magnette in een interview aan de RTBF dat er een alternatief is: een paars-groene regering”, aldus Parys dinsdag bij Radio 1.

Het water tussen PS en N-VA is diep, zeer diep. Op vrijwel alle vlakken staan beide partijen lijnrecht over elkaar. Volgens Parys is N-VA met twee speerpunten aan de gesprekken met de franstalige socialisten begonnen. Enerzijds willen de Vlaams-nationalisten een rechts socio-economisch beleid. Anderzijds is er het institutionele. Een synoniem voor “confederalisme” en meer verregaande autonomie voor de deelstaten. “Laat elke regio zijn eigen potje koken, met eigen budgetten.”

Op socio-economisch vlak kunnen de partijen elkaar niet vinden. Zo wil PS wil de laagste lonen en pensioenen aanpakken, maar dat gaat “miljarden kosten”, volgens Parys. “Wij hebben een duidelijk voorstel rond de laagste pensioenen. Maar als je recepten van PS volgt steven we af op een nieuw oplopende deficit.” Ook het communautaire is onbespreekbaar voor PS. “Het institutionele heeft altijd op tafel gelegen”, zegt hij, “dat is een beetje zoals de paus verwijten dat hij katholiek is”.

“Je kan de Vlaming en de N-VA niet vragen om het programma, waarmee we naar de kiezer getrokken zijn, 100 procent in te slikken én om een capitulatie op socio-economisch vlak én om de rekening achteraf te presenteren aan de Vlaming.” Tijdsverlies wil de ondervoorzitter de gesprekken niet noemen, maar zonder “een socio-economisch herstelbeleid zoals we dat voorgesteld hebben” of meer autonomie voor de regio’s zal N-VA niet bereid zijn tot een compromis.

Koning aan zet

In tussentijd zet Koning Filip zet dinsdag zijn consultaties voort. Die nieuwe consultatieronde moet dienen om de federale regeringsonderhandelingen opnieuw vlot te trekken. Eerst ontvangt de koning premier Sophie Wilmès, nadien komen partijvoorzitters Gwendolyn Rutten (Open VLD) en John Crombez (SP.A) langs op het paleis. En ook Koen Geens (CD&V) heeft een uitnodiging gekregen.

Het is voorlopig onduidelijk wat de volgende stap wordt. Komt er een nieuwe poging om de twee grootste partijen, N-VA en PS, dichter bij elkaar te krijgen en een paars-gele regering te vormen? Of wordt toch de alternatieve piste voor een paars-groene regering uitgetest?