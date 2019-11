Zus van gedode ISIS-leider al-Baghdadi gearresteerd in Turkije: “Goudmijn aan informatie”

Rasmiya Awad, de zus van de gedode ISIS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi, is maandag in het noorden van Syrië gearresteerd door Turkse militairen. Ze wordt dinsdag ondervraagd in Turkije. Dat meldt het persagentschap Reuters.

De 65-jarige vrouw opgepakt in het stadje Azaz, in de buurt van Aleppo. Bij haar arrestatie was ze vergezeld door vijf kinderen. Ze zou volgens de Turken een “goudmijn aan informatie” hebben over het ISIS-netwerk.

De Turken ondervragen ook haar echtgenoot en schoondochter, die eveneens opgepakt werden. Abu Bakr al-Baghdadi stierf tijdens een militaire operatie die in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond. Hij bracht zichzelf om het leven tijdens een gerichte militaire actie van de Amerikaanse Special Forces in het noordwesten van Syrië. De terreurleider werd achtervolgd tot in een doodlopende tunnel aan het complex waar hij verbleef, in de provincie Idlib. Toen hij geen uitweg meer zag, liet hij zijn bommengordel ontploffen. Hij nam daarbij ook verschillende kinderen mee in de dood.