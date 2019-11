Wat kunnen we leren van Sisu of Fins zelfleiderschap?

Wat kunnen we leren van Finland? Eigenzinnige daadkracht die je stap voor stap vooruithelpt, komt in de buurt. De Gentse procesbegeleidster Geertrui De Cock is de Vlaamse ambassadrice van het Finse begrip Sisu als levenshouding. “Sisu is zoiets als nie pleuje, maar dan dieper en gelaagder.”

Iedereen kent nu wel Ikigai en Hygge (toch?), maar waar komt Sisu vandaan? “Finnen heb een groot zelfrelativeringsvermogen”, zegt Geertrui De Cock. “Tegelijk is Finland de nummer 1 in de World Happiness Index, een topper in onderwijs, innovatie… op veel vlakken is het een gidsland. Terwijl het 100 jaar geleden nog één van de armste landen van Europa was. Ik heb er zelf drie jaar gewoond, gestudeerd en gewerkt, dus ik weet hoe het land functioneert. De kern is dat Finnen er altijd n slagen om het beste te maken van de kaarten die ze in handen hebben: het is wat het is. Koppel dat aan een soort aantrekkelijke taaiheid en dan krijg je Sisu.” Kort door de bocht lees je Sisu als:

1. Zinnige eigenheid

Finnen zijn gretige cynici. “Waarom zijn wij het gelukkigste land ter wereld? Omdat alle ongelukkigen zelfmoord hebben gepleegd”. Dit soort zwarte humor is typisch Fins. Een interessante contradictie. Driekwart van het jaar is het er koud en donker, je wil er niet wonen. Er is de lange grens met Rusland: een eeuwige geopolitieke schaduw. Net dat heeft hen over de generaties heen gedwongen tot actie: wat kunnen we doén, ondanks onze geografische en demografische beperkingen? Finnen zijn eigenwijs en in zichzelf gekeerd, maar daar boeken ze wel resultaat mee. Ik noem ze graag wijseigen. Het zijn ook goede ondernemers die me de mix toonden tussen ondernemen en zorgen.

Dat laatste zit echt in hun DNA. Van onderuit gebeuren er veel meer dingen, cocreatie zit er in de maatschappij besloten. Kinderen zijn er veel vroeger zelfredzaam en verantwoordelijk dan bij ons. Finnen zijn dus zinnig eigen, heel erg zichzelf, maar met een enorm communitygevoel. Ik voel me aangetrokken door hoe ze beperkingen kunnen ombuigen tot opportuniteiten.”

Lees verder...

>

>

>