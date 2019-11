Politie en brandweer zoeken naarstig naar vermist bemanningslid binnenschip, maar de man was ‘even een luchtje gaan scheppen’

Brugge - De politie en brandweer van Brugge hielden maandagavond een grootschalige zoekactie. Ze zochten in de berm en het water van de Ringvaart naar een vermist bemanningslid van een schip. Een uur later wandelde het middelpunt van de zoekactie echter gewoon terug aan boord. De man was een luchtje gaan scheppen.

De schipper sloeg omstreeks 21.20 uur alarm. Hij had samen met het bemanningslid in kwestie een sigaret gerookt op het dek van het schip dat lag aangemeerd aan de Houtkaai. Maar toen de man van het toilet terugkeerde, was zijn collega verdwenen. Zijn gsm lag er wel nog, dus de schipper sloeg in paniek.

Hij verwittigde de hulpdiensten en die startten meteen een zoekactie. Een duikteam van de brandweer ging in het water. De politie doorzocht de bermen. Maar na een uur zoeken overheerste de opluchting toen de man plots weer aan boord stapte. Hij had beslist om een wandeling te gaan maken.