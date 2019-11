Scoutsleider uit Goes die drie kinderen brandmerkte op kamp in België dan toch veroordeeld

Mark B., een 24-jarige scoutsleider uit het Nederlandse Goes, is dan toch veroordeeld voor het brandmerken van drie jonge scouts. Hij kreeg in hoger beroep alsnog 180 uur werkstraf. Aanvankelijk oordeelde de rechtbank dat hij de kinderen niet bewust mishandelde. De feiten speelden zich af tijdens een scoutskamp in België.

De 24-jarige jeugdleider van een scoutinggroep uit het Nederlandse Goes, vlak bij de grens met België, hield tijdens een ontgroeningskamp in Sint-Joris-Weert, een deelgemeente van Oud-Heverlee, een brandijzer in het vuur. Nadien drukte hij het op de rug van drie jongeren, twee jongens en een meisje, die tussen 11 en 13 jaar oud waren. Zo werden ze gebrandmerkt met de letters F en N, de eerste letters van de scoutinggroep Frans Naerebout waartoe ze behoorden.

Het was volgens de leider niet de bedoeling om de kinderen écht te brandmerken. Het vuur diende volgens hem enkel om het ‘echt’ te doen lijken. Per abuis nam hij het verkeerde brandijzer. De veroordeelde verklaarde eerder dat een andere leider mogelijk het vuur opgestookt had.

Met zijn hand gevoeld

Voor hij de kinderen stempelde, had hij met zijn hand gevoeld of het ijzer niet te heet was. Voor zijn hand bleek dat goed mee te vallen, maar voor de tere kinderhuid niet: de drie slachtoffers liepen zware brandwonden op. Omdat de kinderen de opdracht hadden gekregen om te schreeuwen (om alles écht te doen lijken) had de leiding niet meteen door hoe ernstig de situatie was.

Nog volgens AD deden de kinderen kort na de feiten ook lacherig over de feiten. Dat bleek uit videobeelden die tijdens het proces vertoond werden. Al snel werden de wonden wel ernstig en kregen de kinderen grote blaren op hun rug. De twee jongens en het meisje zijn ook niet naar het ziekenhuis gebracht en er werd geen arts ingeschakeld. Ze kregen enkel pilletjes tegen de pijn en een zalfje tegen de wonden.

In beroep dan toch veroordeeld

De ouders van de kinderen dienden een klacht in en het kwam tot een proces. Aanvankelijk oordeelde de rechtbank dat de scoutsleider niet bewust handelde en de kinderen niet met opzet gebrandmerkt had. Het gerechtshof in Den Bosch (een Nederlands equivalent van het hof van beroep nvdr.) oordeelde daar nu anders over. De man kreeg 180 uur werkstraf.