8 jaar cel voor hockeycoach die jarenlang jonge spelers in Leuvense indoorclub verkrachtte

Leuven - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een 40-jarige hockeycoach dinsdag veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van acht jaar voor de verkrachting van enkele minderjarige spelers van een Leuvense indoorclub. De slachtoffers kregen een schadevergoeding van ruim 34.000 euro.

Christophe C. werd schuldig bevonden aan verkrachting van zeker vier spelers vanaf 12 jaar van 2010 tot 2016. De Leuvenaar was er in die periode aan de slag als coach en werd in 2014 ook voorzitter van de club.

De man ging tien jaar geleden als trainer aan de slag bij een Leuvense indoor hockeyclub. Vijf jaar later werd hij er zelfs voorzitter. C. had er dus veel invloed en macht, en daar heeft de man volgens het Leuvense parket jarenlang misbruik van gemaakt. Volgens de openbaar aanklager verkrachtte hij verschillende minderjarige jongens en vergreep hij zich ook aan jongvolwassenen. “Als de slachtoffers niet op zijn avances wilden ingaan, dreigde hij ermee dat ze nooit in de eerste ploeg zouden geraken”, aldus de openbaar aanklager. De feiten gebeurden nooit op de club.

De rechtbank ging niet in op de vraag van het openbaar ministerie tot onmiddellijke aanhouding.

