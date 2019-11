Wielrenners Vinokourov en Kolobnev ondanks twee officiële bankoverschrijvingen niet naar cel voor “herenakkoord” van 150.000 euro in Luik-Bastenaken-Luik

De bewuste fase in de finale van La Doyenne in 2010. Foto: © REPORTERS PRESS AGENCY

Onder luid boegeroep won de Kazachse dopingzondaar Alexandre Vinokourov in 2010 voor de tweede maal Luik-Bastenaken-Luik. De Luikse rechtbank acht het niet bewezen dat hij voor die overwinning zijn Russische medevluchter Alexandre Kolobnev omkocht. Ondanks twee officiële bankoverschrijvingen van 100.000 euro en 50.000 euro. De procureur eiste zes maanden cel, maar de rechter sprak hen vanochtend allebei vrij.

“Sta me toe te zwijgen tot hij over de finish is.” Presentator Karl Vannieuwkerke steekt zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken als Vinokourov in het Luikse Ans de laatste bocht naar de finish neemt. We schrijven 2010 en “Vino”, terug uit dopingschorsing, staat op het punt om zijn tweede Ardeense wielerklassieker op zijn naam te schrijven. Hij lijkt ongenaakbaar en heeft amper twee dagen voordien nog de Ronde van Trentino gewonnen. Wanneer de Kazak zijn handen in de lucht steekt, is dat onder luid awoert. Enkele meters later eindigt de Rus Kolobnev als tweede.

Het publiek is boos op zijn dopingverleden, maar heeft ook in de smiezen dat de twee wel heel opzichtig aan het praten waren onder de boog van de laatste kilometer. Hebben de twee het op een financieel akkoord gegooid opdat Vino de koers kon winnen? Zoals zo vaak in de koers wordt er veel vermoed en gesuggereerd, maar bewijzen blijven uit. En de twee koersvrienden? Die gebaren van krommenaas. De beste heeft, zoals altijd, gewonnen. Toch?

Vinokourov heerst, in de verte eindigt Kolobnev als tweede. Foto: Photo News

Amper twee dagen later, blijkt uit gelekte mails in een Zwitserse krant, lijkt er toch een deal gesloten. “Hier is alvast mijn rekeningnummer”, schrijft Kolobnev 48 uur na de koers in een mail. Vino antwoordt: “Maak je geen zorgen over de overeenkomst, wacht gewoon nog even zodat ik het kan doen.” De betaling gebeurde niet in een enveloppe onder tafel, wel per officiële overschrijving. Eerst 100.000 euro op 12 juli 2010, dan nog eens 50.000 euro op 28 december. Een transactie van bank “Crediet foncier de Monaco” naar “BSI Locarno.”

Alexandre Vinokourov tijdens de zitting in de Luikse rechtbank. Foto: Sebastien Smets

Ook Alexandre Kolobnev houdt tijdens zijn verhoor vol dat er niks geregeld werd. Foto: Sebastien Smets

Weinig discussie: private corruptie en koers omgekocht, oordeelt het Luikse gerecht dat de twee (ex-)renners voor de rechter daagde. Vinokourov verklaart aan de speurders dat het ging om een lening. Zo zou Kolobnev hem tijdens zijn dopingschorsing in 2007 een bedrag van 50.000 euro hebben geleend om die periode door te komen. “Het zit namelijk in onze Slavische ziel om geld aan elkaar te lenen”, zei Vinokourov. De tweede schijf van 100.000 euro diende “om te investeren in immobiliën.” En Vinokourov komt met nog een opmerkelijke uitleg. Volgens hem is hij zelf geflikt, en wel door Aïdar Makhmetov, de voormalige commercieel manager van het Astana-wielerteam.

“De uitgelekte documenten zijn vervalst en men heeft met speciale software ingebroken in de mailbox van Vinokourov”, stelt zijn advocaat Jean-Louis Lodomez. “Hij heeft daarom in Nice een klacht ingediend tegen Makhmetov voor computerfraude.” Die laatste zou mails vervalst hebben om de machtsstrijd binnen Astana te proberen winnen.

De podiumceremonie destijds. Foto: BELGA

De Luikse procureur hecht geen geloof aan die uitleg en vorderde tijdens de laatste zitting zes maanden cel en een boete van 150.000 euro tegen Vinokourov én Kolobnev. De Luikse rechter volgt die strafeis echter niet. De twee ex-renners werden vanochtend vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. De rechter acht geloof aan het verhaal van de twee en gaat mee in de these dat er documenten werden vervalst.