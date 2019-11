Vlamingen en Brusselaars spreken beter Engels dan Walen

Vlamingen en Brusselaars zijn over het algemeen beter in Engels dan Walen. Dat blijkt opnieuw uit de jaarlijkse ranglijst van EF Education First, dat Engelse taaltesten aanbiedt.

De ranglijst van de beste Engels sprekende landen waar Engels niet de moedertaal is, is gebaseerd op de resultaten van de Engelse taaltest EF SET. Daaraan hebben meer dan 2,3 miljoen niet-moedertaalsprekers deelgenomen.

België is in de rangschikking twee plaatsen gedaald en staat nu op de dertiende plaats met een score van 63,09, 0,43 minder dan vorig jaar. Maar die score verbergt een groot verschil tussen de regio’s. Tegenover vorig jaar is de kloof tussen Vlamingen (67,49) en Walen (58,22) gegroeid. Brusselaars zitten met 63,56 tussen de twee.

Aan de top van de rangschikking staan de Nederlanders, die de Zweden hebben ingehaald. Ook de Noren en Denen kunnen zich uitstekend in het Engels uitdrukken. Singapore staat op de vijfde plaats. Van onze buurlanden doen ook Luxemburg (9de plaats) en Duitsland (10de plaats) het goed, terwijl Frankrijk pas op de 31ste plaats staat.