Jongeren rammen politievoertuig tweemaal tijdens wilde achtervolging op A12

Willebroek - In Willebroek hebben vier jongeren van 18 tot 21 jaar oud vorige week donderdag met een wagen tot twee keer toe een politievoertuig aangereden tijdens een achtervolging. Dat meldt de lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek dinsdag. Twee van de vier zijn intussen door de onderzoeksrechter aangehouden. Alle betrokkenen waren al gekend voor eerder gepleegde feiten.

De achtervolging begon toen een ANPR-camera de wagen in kwestie opmerkte omdat de bestuurder ervan geseind stond. De jongeman stond onder elektronisch toezicht, maar had zijn enkelband verwijderd. De politie kon de wagen even later aantreffen op de Dendermondsesteenweg in Willebroek. De bestuurder weigerde echter te stoppen en nam de vlucht via het voetpad.

Tijdens de vlucht gooiden de inzittenden een wapen en pakjes drugs uit hun voertuig en reed de wagen over het voetpad voorbij enkele andere voertuigen om door het rode licht te rijden en de oprit naar de A12 te nemen. De politie slaagde erin de wagen op de snelweg te onderscheppen, maar die reed het politievoertuig aan en zette zijn vlucht nog verder tot de afrit van Ruisbroek. Daar kon de politie de wagen opnieuw onderscheppen en ditmaal tot stilstand brengen, zij het niet zonder een tweede opzettelijke aanrijding door de bestuurder.

De politie kon de vier inzittenden inrekenen. Het bleek te gaan om jongeren uit Bornem, Puurs-Sint-Amands en Willebroek die eerder al feiten pleegden. Twee onder hen stonden bovendien geseind voor het schenden van de voorwaarden van hun voorlopige invrijheidstelling.