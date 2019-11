Hoe moet het nu verder met de regeringsvorming? “PS en N-VA hebben ons vijf maanden doen kijken naar schabouwelijk schouwspel”

Vijf maanden na de verkiezingen van 26 mei staan we nog geen stap verder dan toen. Dat is de conclusie nadat preformateurs Bourgeois (N-VA) en Demotte (PS) maandag hun opdracht teruggaven aan de koning. Volgens politicologen is het nu wel duidelijk dat een regering met PS én N-VA erin geen optie is. “Ze moeten dat scenario doodverklaren”, klinkt het. “Ze hebben ons vijf maanden doen kijken naar een schabouwelijk schouwspel.”