Advocaat Els Clottemans: “Schuldinzicht? We moeten het proces niet overdoen. Dat is niet de bedoeling van strafuitvoeringsrechtbank”

De zaak van Els Clottemans (35) die veroordeeld werd in de zogenaamde parachutemoord komt dinsdag voor de strafuitvoeringsrechtbank. Voor aanvang van de zitting verklaarde haar advocaat dat ze om “beperkte detentie” gaat vragen. Over het schuldinzicht of een bekentenis van Clottemans wil ze niets kwijt. “Ik denk niet dat we hier dat proces moeten overdoen. Dat is niet de bedoeling van de strafuitvoeringsrechtbank.”

Clottemans heeft altijd ontkend dat ze in 2006 de parachute van haar liefdesrivale Els Van Doren had gesaboteerd, waardoor die bij een sprong te pletter viel. Clottemans werd schuldig bevonden, maar nu ze een derde van haar straf heeft uitgezeten, kan de vrouw uit Ternat in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating.

Grote vraag is of Clottemans voor de strafuitvoeringsrechtbank de moord op Van Doren wél zal willen toegeven. Van een gevangene die vervroegd wil vrijkomen, wordt verwacht dat hij of zij schuld­inzicht toont. Maar nood­zakelijk is dat niet. “Ik ben bewust uit de pers gebleven”, verklaarde haar advocaat Katrien Van der Straeten voor aanvang van de zitting. “De afgelopen dagen is daar veel over geschreven en gezegd. Gaat ze nu bekennen of niet? Schuldinzicht? Ik denk niet dat we dat proces helemaal moeten overdoen.”

Concreet gaat ze om “beperkte detentie” vragen. Indien ze dat krijgt, kan Clottemans overdag de gevangenis verlaten om ’s avonds terug te keren. Op die manier zou ze een opleiding kunnen volgen, aldus nog haar advocaat.

