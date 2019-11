Hot Marijke krijgt 500 euro voor gratis verspreide pornovideo. “Mijn schade ligt véle malen hoger. We overwegen beroep”

Knokke-Heist - Pornoactrice Hot Marijke (33) uit Knokke krijgt slechts 500 euro van een 30-jarige Limburger die een betaalfilmpje van haar downloadde en het vervolgens gratis verspreidde. De vrouw eiste 15.000 euro. “En de echte schade is nog veel groter. We overwegen beroep”, zegt Hot Marijke.

Het oordeel van de strafrechter in Veurne valt dus niet zo positief uit voor Vlaanderens bekendste porno-actrice en prostituee. Weliswaar oordeelde de rechter dat de 30-jarige Limburger die nu in Brussel woont wél schuldig is aan de feiten. De man betaalde in januari 2014 zelf 25 euro om een seksfilmpje van Hot Marijkes website te downloaden. Daarna plaatste hij dat filmpje op de gratis pornosite xHamster. Daar ging het meteen viraal en werd het meer dan 70.000 keer bekeken.

“De feiten zijn bewezen”, oordeelde de rechter. “Die man had moeten weten dat het om een filmpje ging waar auteursrechten op zaten. Het ging om een professioneel gemonteerde video. Maar gelet op de aard van de feiten volstaat de gunst van de opschorting.”

De man wordt dus niet gestraft, daar had het parket ook niet op aangedrongen. En nog beter: de rechter reduceerde de gevraagde schadevergoeding van 15.000 euro naar slechts 500 euro. Er werd geoordeeld dat de man Hot Marijke niet doelbewust schade toebracht en die geleden schade niet voldoende bewezen is. En daar is Hot Marijke zelf niet blij om.

Schade véél groter

“Ik wil eerst met mijn advocaat nog het vonnis lezen vooraleer we beslissen of we verdere stappen zoals beroep overwegen”, zegt Hot Marijke in een reactie. “Maar het is duidelijk dat de schadevergoeding niet is wat we willen. We willen dat gerechtigheid moet geschieden. Die 15.000 euro die we vroegen, was heel onderbouwd. En dat was dan nog erg mild, want de werkelijke schade ligt veel hoger. Maanden aan een stuk, zo niet langer, heb ik gemerkt dat ik veel minder downloads of streams had op mijn site. Dat is rechtstreeks schade die ik daardoor heb ondervonden. Dat is ook niet moeilijk, als betaalfilmpjes plots gratis op internet opduiken. Dat zijn allemaal mensen die ernaar kijken, maar er niet voor betalen. Een echte plaag is het. Maar eerst wil ik bespreken met mijn advocaat wat we gaan doen.”

Beklaagde S. van zijn kant reageert allicht verheugd. Zijn advocaat had al aangegeven dat men in deze zaak ‘met een kanon op een mug schoot’ en dat Hot Marijke net extra inkomsten verwierf door extra bezoekers die overkwamen van xHamster.

Nog dit: S. zal wél moeten opdraaien voor de gemaakte gerechtskosten. En omdat het onderzoek nogal wat voeten in de aarde had - zo waren er veel meer beklaagden maar die werden niet gevonden en werd het IP-adres van S. teruggevonden op de server van xHamster in Cyprus - kunnen die hoog oplopen.