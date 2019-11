Mario Balotelli reageert op racisme en hallucinante uitlatingen van Hellas Verona: “Wakker worden imbecielen”

Mario Balotelli werd in de wedstrijd van Brescia op het veld van Hellas Verona voor de zoveelste keer het slachtoffer van racisme in het Italiaanse voetbal. De spits reageerde aanvankelijk niet, maar deed dat nu toch via sociale media.

Het waren opnieuw pijnlijke beelden om te zien. Balotelli kreeg op een bepaald moment apengeluiden naar zijn hoofd geslingerd, waarop de Italiaan de bal in de tribune stampte.

SCHANDE | @FinallyMario pakt de bal, trapt die in de tribune van @HellasVeronaFC en verlaat het veld na racistische gezangen. 🤦‍



Wij staan volledig achter je, Mario. 👊 pic.twitter.com/7UAvl6vZWP — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 3, 2019

Na afloop ontkenden zowel de voorzitter als de trainer van Verona dat er sprake was van racisme. Luca Catsellini, de leider van de ultra’s van de Serie A-club ging nog verder.

“De scheidsrechter had geen idee waarom Balotelli de bal in de tribune stampte. We moeten allemaal wachten op de beslissing van de FIGC (Italiaanse voetbalbond, red.). Je zal zien dat de fans van Verona niet gestraft zullen worden. Het geroep kwam van slechts vier mensen, dus Balotelli hoorde dit alleen in zijn hoofd. Balotelli is trouwens een Italiaan omdat hij een Italiaans paspoort heeft. Maar hij zal nooit volledig Italiaans zijn.”

Na die uitspraken moest Balotelli wel reageren. “Dit heeft niets met voetbal te maken. Jullie bemoeien je met sociale en historische situaties die veel groter zijn dan jullie, stelletje bekrompen mensen. Wakker worden imbecielen, jullie zijn onbekwaam. Als Mario scoort voor Italië - en ik garandeer jullie dat ik dat ga doen - dan zijn jullie daar wel weer blij om hè.”

Intussen circuleert in Verona wel een document dat ingediend werd tijdens de gemeenteraad. Daarin wordt opgeroepen om Balotelli aan te klagen omdat hij de stad schade heeft toegebracht met zaken die “niet zijn gebeurd”. De motie werd ingediend door Andrea Bacciga, die eerder dit jaar beschuldigd werd van het brengen van de fascistische groet tijdens een gemeenteraadsvergadering.