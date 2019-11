Jongere springt in vijver en redt leven van kinderen, moeder “weigerde hulp”

De vrouw die maandagavond in Namen in een vijver gesprongen is met haar drie kinderen, is nog steeds vermist. Haar kinderen konden gered worden door een Nederlandse jongere, die hen had horen schreeuwen en in het water sprong.

Op een persconferentie heeft het parket dinsdag meer informatie gegeven over wat zich maandagavond rond 19 uur afgespeeld heeft in het Louise-Mariepark in Namen. Een 25-jarige moeder was daar in een vijver gesprongen met twee kinderen, een derde zat op de oever. Het gaat om kinderen van 6, 4 en 3 jaar uit Jodoigne.

Het waren twee jongeren die de kinderen konden redden nadat ze hen hadden horen schreeuwen, aldus het parket. “Zij zijn naar de vijver gelopen en een van hen is in het water gesprongen om een kind, dat levenloos leek, uit het water te halen. Daarna heeft hij ook het andere kind gered.” De moeder vond hij niet meer. Het eerste kind kon gereanimeerd worden en werd net als de andere twee naar het ziekenhuis gebracht, waar ze het naar verluidt goed stellen.

De jonge redder is een Nederlander, aldus het parket, die weer naar zijn thuisland vertrokken is.

Moeder mogelijk verdronken

De moeder werd nog niet aangetroffen. Maandagavond werd naar haar gezocht, maar die zoektocht werd rond 22 uur gestaakt omdat het donker was. “We vermoeden dat ze verdronken is, maar zeker zijn we daar niet van”, aldus persmagistraat Charlotte Fosseur. “Maar niets is uitgesloten: ze zou ook uit het water gekomen en gevlucht kunnen zijn. De moeder zou de hulp van de jongeren afgewezen hebben.” Voorlopig wordt uitgegaan van een driedubbele moordpoging. “Maar het is nog te vroeg voor zekerheid.”

