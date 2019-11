Wevelgemse straat voor tweede maal in vijf maanden opgeschrikt door dodelijk incident: vrouw gedood door ex-vriend

Wevelgem - Een vrouw is dinsdag om het leven gebracht in haar woning in Wevelgem. Vermoedelijk werd ze gedood door haar ex-vriend. Opvallend: amper vijf maanden geleden werd dezelfde straat opgeschrikt door een ander dodelijk incident. Toen schoot een agent een dolgedraaide man neer die hem aanviel met een schroevendraaier.

De vrouw werd vermoedelijk dinsdagochtend om het leven gebracht. De politie heeft een verdachte in het vizier, met name haar ex-vriend. Hij drong haar woning dinsdagochtend binnen en zou haar daar de keel hebben overgesneden. Het koppel was al enige tijd uit elkaar. De politie bevestigt het overlijden, maar kan in belang van het onderzoek geen verdere commentaar geven.

Opvallend is dat dezelfde straat vier maanden geleden al opgeschrikt werd door een dodelijk incident. Toen opende een agent het vuur op een dolgedraaide man die hem wou aanvallen met een schroevendraaier. De man werd toen ter plaatse nog gereanimeerd, maar overleefde het schietincident niet.

