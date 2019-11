Syrische grens toch niet waterdicht: ontsnapte Antwerpse Syriëstrijdster (24) zit al in Turkije

Borgerhout - De grens tussen Syrië en Turkije blijkt toch niet zo waterdicht als de Belgische regering tot nu toe voorhield. De Antwerpse Syriëstrijdster Fatima Benmezian (24) die vorige maand uit een kamp in Syrië ontsnapte, zit wel degelijk al in Turkije. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken aan Het Nieuwsblad.

De Antwerpse Benmezian ontsnapte in oktober uit het vluchtelingenkamp Ain Issa, in de nasleep van de Turkse inval in het noorden van Syrië. De Koerden, die er de gevangen genomen ISIS-vrouwen en hun kinderen bewaakten, werden verdreven door de Turkse luchtmacht.

De Belgische regering maakte zich toen geen zorgen over wat er met die vrouwen zou gebeuren. Volgens Justitieminister Koen Geens (CD&V) was de kans “eerder gering” dat er ISIS-strijders terug naar België zouden keren.

Eenzelfde geluid was te horen bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die in Terzake vertelde dat Britse en Franse troepen de bewaking in de kampen wel zouden overnemen.

“Terugkeren naar Europa kan maar langs één weg, via Turkije. Maar dat zal Turkije nooit toelaten”, zo verklaarde De Crem.

De grens tussen Turkije en Syrië is meer dan 700 kilometer lang.

Deze krant vernam al op 15 oktober dat Fatima Benmezian via mensensmokkelaars de Turkse grens zou zijn overgestoken. Dat wordt nu bevestigd door Buitenlandse Zaken. “Ze is aangehouden door de Turkse autoriteiten. We volgen de ontwikkelingen op de voet.” De arrestatie zou in Kilis gebeurd zijn.

Fatima Benmezian in Ain Issa Foto: BFMTV

Eerder raakten twee ontsnapte Nederlandse ISIS-vrouwen al tot in de Turkse hoofdstad Ankara.

Fatima Benmezian werd in mei 2015 tot vijf jaar cel veroordeeld in ons land, wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. De rechter beval haar onmiddellijke aanhouding, en ons land stelde een internationaal aanhoudingsmandaat op. De kans is dan ook groot dat Turkije haar snel aan België zal uitleveren.