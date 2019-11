Man wordt op het nippertje gered van aanstormende trein

Na een wedstrijd van het Californische footballteam de Raiders, was het zeer druk in het metrostation. Eén onoplettende man liep de sporen op, net op het moment dat er een trein aangeraasd kwam. Stationsmedewerker John O’ Connor kon hem op het nippertje grijpen en terug op het perron slepen: “Ik dacht dat de trein hem in tweeën zou hakken. Ik wou hem niet zien sterven.”