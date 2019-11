Wales rekent op geblesseerde Gareth Bale voor beslissend tweeluik in strijd om ticket voor EK 2020

Gareth Bale is ondanks zijn kuitblessure opgenomen in de selectie van Wales voor de beslissende twee duels in de voorronde van het EK 2020 tegen Azerbeidzjan en Hongarije.

De winger van Real Madrid miste de laatste drie competitieduels van de Koninklijke door een pijnlijke kuit. Zijn laatste wedstrijd dateert van 13 oktober, toen hij Wales een punt schonk tegen Kroatië (1-1).

Hoewel de 30-jarige linkspoot nog niet volledig hersteld is, nam bondscoach Ryan Giggs hem op in zijn team voor de laatste twee duels in voorrondegroep E. Wales speelt op 16 november in Bakoe en ontvangt drie dagen later in Cardiff Hongarije.

Wales, in 2016 nog verrassend halvefinalist op het EK, staat voorlopig pas vierde met 8 op 18 en moet twee keer winnen om alsnog de top twee te halen.

Ook Aaron Ramsey (Juventus) hoort tot de selectie. Door een dijblessure speelde de middenvelder nog geen wedstrijd in deze voorronde.