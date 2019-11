Nabil Dirar verlengt zijn contract bij de Turkse topclub Fenerbahçe

Nabil Dirar heeft zijn contract bij Fenerbahçe met twee jaar verlengd, tot 2022. Na een moeilijke periode - hij zat zelfs een tijdje in de B-kern - is de flankspeler weer helemaal terug. Ondertussen is hij ook kapitein van de Marokkaanse nationale ploeg. De ex-speler van Club Brugge tekende zijn nieuwe contract aan de zijde van zijn makelaar Fouad Ben Kouider.

De 33-jarige Dirar verhuisde in de zomer van 2017 van Monaco naar Fenerbahçe, dat iets meer dan 3 miljoen euro betaalde aan de Franse club. Tussen 2008 en 2012 speelde Dirar in loondienst bij Club Brugge, dat hem had overgenomen van Westerlo.