Chileense agenten vatten vuur na aanval met molotovcocktail

Tijdens een protest tegen de Chileense regering afgelopen maandag zijn twee agenten geraakt door een welgemikte molotovcocktail.

De beelden, gefilmd door de bodycam van een andere agent, tonen hoe de agenten meteen in vlammen gehuld worden. De agenten zijn in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht. Ze hebben meerdere zware brandwonden opgelopen door de aanval. De protesten in Chili slepen al enkele weken aan. De bevolking is het niet eens met het sociaal beleid van de regering en vraagt het ontslag van president Sebastián Piñera.