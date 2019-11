Leerlingen worden voor een dag dakwerker of zorgkundige

Tijdens de Vlaamse Doedag op 24 oktober hebben maar liefst 490 jongeren uit 17 Limburgse basisscholen verschillende beroepen kunnen ontdekken. Op 7 locaties toonden professionals hen de kneepjes van het vak. De jongeren mochten ook zelf de handen uit de mouwen steken om beroepen te leren kennen zoals zorgkundige, buschauffeur, dakwerker en IT-programmeur.

CNC-freezer, stellingbouwer of technoloog in medische beeldvorming: het zijn niet direct beroepen die je in vriendenboekjes van jongeren zal terugvinden onder de rubriek ‘wat wil je later worden’. Onbekend is onbemind, en dat leidt tot nieuwe knelpuntberoepen waar zich amper kandidaten voor melden.

Toch zijn er beslist jongeren die de talenten hebben om precies in deze beroepen een bloeiende carrière op te bouwen. Enige voorwaarde is dat ze op jonge leeftijd deze atypische jobs leren kennen en vervolgens een studiekeuze maken die toegang geeft tot deze sectoren.

Uitdagingen

Daar willen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, VDAB Limburg en Het Beroepenhuis best wel een grote inspanning voor leveren. Zo organiseerden ze (al voor de derde keer) de provinciale editie van de Vlaamse Doedag. Met groot succes, want bijna 500 leerlingen gingen uittesten in welke jobs hun interesses liggen en hun talenten het best tot hun recht komen. “De Doedag is niet alleen een leuke uitstap, maar maakt ook deel uit van een proces waarbij kinderen zich bewust worden van hun talenten in het kader van een juiste studiekeuze”, zegt Tinne Lommelen, directeur van VDAB Limburg.

Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg, Tom Vandeput, vult aan: “Gezien de grote uitdagingen op de Limburgse arbeidsmarkt, is een krachtenbundeling van diverse actoren nodig om leerlingen zoveel mogelijk te laten proeven van diverse beroepen uit verschillende sectoren als zorg, logistiek, metaal, of bouw.”

