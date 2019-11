Bankkaart van 80.000 AXA-klanten onbruikbaar door menselijke fout

Door een menselijke fout kunnen 80.000 klanten van AXA-bank voorlopig niet meer betalen met hun bankkaart. De bank is op zoek naar een oplossing.

Alle bankkaarten van de AXA-bank die in december zouden vervallen, zijn momenteel onbruikbaar. “De kaarten zijn nu al per ongeluk gedeactiveerd. Aan de basis van het probleem ligt een menselijke fout”, zegt woordvoerder Lisa Pieters van AXA. Ze benadrukt dat het euvel met de kaarten van 80.000 klanten, 10 procent van alle klanten van AXA, niet zorgt voor een veiligheidsrisico noch dat er problemen zijn met de rekeningen zelf.

“We bieden onze excuses aan. We proberen het probleem zo snel als mogelijk op te lossen. Wanneer de mensen opnieuw met hun kaart kunnen betalen is nog onduidelijk. We zullen iedereen via onze website en de (sociale) media op de hoogte houden van het herstel van de fout. Voorlopig raden we de mensen aan om op alternatieve manieren te betalen: via een andere kaart, mobile banking app, Payconiq of gewoon cash.”