Overvallers knippen ring van vinger klant bloemenzaak

Kortrijk - Een autobestuurder die net uit de Bloemenhal kwam ter hoogte van Walle in Kortrijk werd dinsdagmorgen overvallen. De daders knipten een ring van haar vinger.

De feiten speelden zich om kwart voor elf dinsdagmorgen af op de parking van de Bloemenhal en de Carrefour, ter hoogte van Walle in Kortrijk. “De dame komt geregeld over de vloer”, zegt de zaakvoerster van Bloemenhal. “Ze verliet de zaak en ging naar haar wagen. Net toen ze het portier van haar auto wou openen, sprongen twee gemaskerde mannen uit een zwarte Audi. Ze grepen haar vast en knipten een ring van haar vinger. De dame schopte wild om zich heen. De twee slaagden er niet in om andere sieraden mee te grissen.”

Omdat het vlug moest gaan, kozen de daders na luttele seconden het hazenpad richting Walle en autosnelweg. Twee schilders die aan de gevel van Descaplant bezig waren, hoorden het tumult. Vooraleer ze beseften wat er gebeurde, waren de twee daders gaan vliegen. Het slachtoffer klaagde nadien over het gebrek aan hulp van getuigen.

Volgens Alain Depoorter van Carrefour is het niet het eerste criminele feit op die parking. Ondertussen is er ook een slagboom geplaatst. “Wij hebben camera’s hangen en zien vanalles gebeuren”, zegt Depoorter. “Onlangs nog verdween een koersfiets. Iemand haalde het wiel eraf waar het slot aan hing en ging ermee aan de haal. De dader is goed zichtbaar op de camerabeelden. Hij monteerde een wiel uit zijn eigen fiets en ging met het duurdere gestolen exemplaar aan de haal. De dader is herkend.”

Gelijkaardige overval

In Marke gebeurde eind september een gelijkaardige overval ter hoogte van de Bohemenberg. Een 71-jarige dame kwam voor enkele kegels te staan en stopte. Twee mannen in een voertuig met Franse nummerplaat beroofden haar van haar ring en uurwerk. De vrouw raakte niet gewond bij de overval. Het slachtoffer van dinsdag werd lichtgewond aan de duim. De politie voert verder onderzoek naar de feiten.