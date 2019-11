Geen selfies meer met de geisha’s

Het gemeentebestuur van Kyoto (Japan) vaardigt een selfies-verbod uit met geisha’s. Dat zijn die dames met wit geschminkt gezicht en complexe kimono. Naast de geisha loopt meestal ook een maiko, een leerling-geisha. “We kregen teveel klachten van geisha’s over het onbeschofte gedrag van toeristen die de perfecte geisha-selfie willen. Sommigen gaan zelfs zover dat ze de geisha vragen hen te kussen”, zegt het gemeentebestuur van Kyoto. Daarom vaardigde het een foto-verbod op de geisha’s uit in de wijk Gion. Daar zijn zeer veel restaurants waar geisha’s op een tatami gaan dansen voor de klanten. Onlangs werden een geisha en haar maiko door een bende toeristen bestormd toen ze met een taxi aan hun restaurant arriveerden. In de wijk staan nu borden die het fotoverbod aangeven. Wie het schendt riskeert een boete van 80 euro. “We willen niet dat toerisme onze traditie kapot maakt. Geisha’s zijn mysterieuze muzen van kunstenaars, geen foto-accessoires”, zeggen de autoriteiten nog.