Amerikaanse drugsdealers ontsnappen op brutale wijze uit Thaise gevangenis

Amerikaanse drugsdealer Bart Helmus (39) kon samen met zijn vriendin Sirinapha Wisetrit (31) en een Thais gevangene Noi Ton Nintet(41) ontsnappen uit een Thaise gevangenis. Tijdens hun ontsnapping ontstond er een vuurgevecht waarbij een agent ook werd neergestoken door Bart Helmus. De agent werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht terwijl het drietal verder kon vluchten. Eenmaal buiten werden zij opgewacht door een vluchtauto. Tijdens hun vertrek in de auto kwam het nogmaals tot een vuurgevecht waarbij opnieuw drie kogels werden afgevuurd naar politie die hen op de hielen zat.

Bart Helmus kreeg de doodstraf nadat agenten in juli bij de man binnenvielen en 1kg crystal Meth vonden dat goed is voor een straatwaarde van ongeveer 70.000 euro, een vuurwapen met veel munitie en 6.000 euro cash geld. Toen hij wachtte op zijn straf wist te man te ontsnappen doordat hij een wapen in handen kreeg. Hoe hij dit wapen wist te bemachtigen is nog steeds onduidelijk. Het drietal dat geboeid was, kon verder vluchten en werden tot op heden nog niet gevat. Over heel Thailand werd een arrestatiebevel doorgestuurd om de voortvluchtigen alsnog te vinden. Eenmaal dat dat gebeurd, zal het drietal terechtstaan voor poging tot moord op een politieagent, ontsnapping uit een gevangenis, bedreigen van mensen met een vuurwapen, het illegaal bezitten van een vuurwapen en het dragen en afvuren van een wapen op een openbare plaats zonder reden.

