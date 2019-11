Vrouw die haar leven riskeerde om een Joodse familie te redden, eindelijk met hen herenigd: “Nu kan ik rustig sterven”

Een Griekse vrouw (92) die tijdens de Tweede Wereldoorlog haar leven waagde door de familie Mordechai, een joods gezin, een schuilplaats aan te bieden, is 75 jaar later herenigd met de Holocaust-overlevers in Jeruzalem. “Nu kan ik rustig sterven”, zei ze. “Ze heeft ons leven gered”, aldus Sarah en Yossi Mordechai.

Het was een emotioneel weerzien in de Hall of Names in Jeruzalem. In die ruimte worden alle slachtoffers van de Holocaust herdacht. Ook mensen die Joden hielpen tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgen er een plaatsje. Net daar, 75 jaar na de feiten, werd de Griekse Melpomeni Dina herenigd met de familie Joden die ze verborg voor de nazi’s.

LEES OOK. Joodse ontmoet eindelijk de Gentse familie die haar moeder verborg voor de nazi’s (N+)

Naailessen

De oudste zus van Melpomeni volgde naailessen bij de moeder van Sarah en Yossi. Toen de nazi’s Griekenland binnenvielen zocht de familie Mordechai tijdelijk onderdak in een Turkse moskee. Toen het daar alsmaar gevaarlijker werd, bracht het gezin zes kinderen onder bij Melpomeni en haar zus. De meisjes waren verpauperde wezen, hun ouders waren enkele jaren voordien overleden, maar toch namen Melpomeni en haar zus de zes kinderen onder hun vleugels. Ze gaven hen eten en medicijnen. Toen de jongste van de zes kinderen ziek werd, brachten de zussen hem -met gevaar voor eigen leven- naar het ziekenhuis. De kans dat ze ontdekt werden, was zeer reëel. Helaas stierf het jongetje in het ziekenhuis. Toen de situatie onhoudbaar werd, trokken de Mordechais de bossen en het Vermiogebergte in. Na de oorlog verhuisde het gezin naar Israël.

Foto: AP

75 jaar later

Nu, 75 jaar na datum, zijn ze herenigd. De familie Mordechai bedankte de Griekse uitvoerig. “Zonder haar waren we niet meer in leven. Ze heeft ons gered.” Ook de andere familieleden en nakomelingen van de familie waren aanwezig. De nakomelingen van de familie Mordechai bedankten haar - letterlijk - voor hun bestaan, zonder Melpomeni waren zij er niet geweest.

“Dit is een bijzonder gevoel, het is onbeschrijflijk”, zei Sarah (86) zondag. Ze is de oudste van de familie die Dina verborgen had. “We zaten verstopt in haar huis. Ze heeft mijn familie gered. Zes mensen in totaal… je kan je niet inbeelden hoe gevaarlijk dat was, voor haar en voor haar familie.”

Foto: AFP

Mogelijk de laatste keer

Voor haar heldendaad kreeg Melpomeni de titel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’. Dat is een eretitel die de staat Israël geeft aan niet-Joden die assistentie hebben verleend aan Joden tijdens de Holocaust.

Tot enkele jaren geleden waren reünies van Joden en Rechtvaardigen een veel voorkomende zaak in het Yad Vashem Holocaust-monument in Israël. “Helaas is dit één van de laatste reünies”, zegt Stanlee Stahl, vicepresident van de Jewish Foundation for the Righteous, aan The Daily Mail. “Vanwege de hoge leeftijd.”

“Of de Holocaust-overlever of de Rechtvaardige is overleden”, zegt ze nog. “Soms zijn ze ook niet meer in de mogendheid om te reizen. Als je deze overlevers, hun kinderen en kleinkinderen ziet, dan zie je de toekomst. Dit is heel speciaal en belangrijk. Een deur gaat dicht, maar er is steeds één die terug een beetje opengaat.”