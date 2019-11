VRT-personeel gaat actie voeren tegen besparingen

De vakbonden en het personeel van de VRT houden op donderdag 5 december een grote optocht van aan het omroepgebouw aan de Reyerslaan in Brussel naar het Martelaarsplein, waar het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon gevestigd is.

Met deze actie willen de bonden en het personeel duidelijk maken dat de poging tot afbraak van de VRT door de Vlaamse regering niet door de beugel kan. Dat bevestigt Wies Descheemaker van de christelijke vakbond ACOD dinsdagmiddag.

Het gaat volgens Descheemaeker niet om een staking, maar een “positieve optocht”. “We verzamelen met iedereen die de VRT genegen is aan het omroepgebouw”, zegt Descheemaeker. Bij wijze van symboliek nemen de manifestanten attributen zoals decorstukken mee tijdens de optocht. “Die attributen zijn een uiting en signaal van wat wij dagelijks gebruiken en doen bij de openbare omroep.” Mensen die de VRT genegen zijn en niet kunnen komen naar de Reyerslaan zijn ook uitgenodigd om mee te manifesteren aan het Martelaarsplein.

De bonden en het personeel willen met deze optocht duidelijk maken dat ze niet akkoord gaan met de drastische besparingen die de Vlaamse regering de openbare omroep oplegt. “We willen duidelijk maken dat de VRT belangrijk is voor de Vlaamse samenleving en dat er niets moet veranderen. De poging tot afbraak van de omroep door de Vlaamse regering kan niet door de beugel. Met deze actie willen we onze directie ondersteunen in hun onderhandelingen met de Vlaamse regering.

