Jumbo wil geen prijzenoorlog met Colruyt ontketenen en wil tegen 2025 honderd winkels in Vlaanderen openen

In het Limburgse Pelt opent woensdag de eerste supermarkt van de Nederlandse keten Jumbo. De ambities van de Nederlanders zijn groot, maar een prijzenoorlog ontketenen met de Belgische marktleider Colruyt behoort niet tot de plannen, aldus CEO Frits van Eerd. Over vijf jaar moeten er in Vlaanderen honderd Jumbo-winkels zijn, goed voor 7.000 tot 10.000 banen.

De eerste Jumbo in België opent in Pelt, vlak bij de Nederlandse grens. Later dit jaar volgen nog Rijkevorsel en Lanaken. In 2020 is het de bedoeling 12 à 15 supermarkten te openen. Binnen vijf jaar hoopt Jumbo op honderd winkels in Vlaanderen, goed voor 7.000 à 10.000 banen. Maar daar stopt het niet voor de Nederlanders. Ook naar Brussel en Wallonië wordt gekeken. “Op dit moment zijn er nog geen plannen voor Wallonië, maar het zou geen onlogische stap zijn. Eerst willen we ervaring opdoen in Vlaanderen”, zegt van Eerd.

Jumbo, volledig in handen van de familie van Eerd, is dan ook met grote ambities naar België gekomen. “We winnen graag. Dat vinden we leuk”, zei de CEO dinsdag bij de voorstelling van de nieuwe supermarkt. Jumbo wil dat doen door van de klanten “fans” te maken, legt hij uit. Dat moet onder meer gebeuren door hen altijd een lage prijs te garanderen. Maar in tegenstelling tot in Nederland wil Jumbo zich niet vastpinnen op de laagste prijs. Die garantie laten ze aan Colruyt, die klanten wel de laagste prijs belooft. “Zij doen dat al, het zou raar zijn als er nu plots iemand komt die ook de laagste prijs garandeert. In zo’n wespennest gaan we ons niet begeven”, aldus de CEO. “We zijn niet naar België gekomen om een vervelende situatie te creëren.”

Service van Delhaize

Jumbo is dus niet van plan om een prijzenoorlog te ontketenen in ons land. “Maar we staan wel voor lage prijzen”, verduidelijkt financieel directeur Tom van Veen. De prijzen “zullen op het niveau van Colruyt liggen, de laagste van de markt”.

Jumbo wil die lage prijzen combineren met een groot assortiment en een goede service. “De prijzen van Colruyt en de service van Delhaize. Ja, dat is een goede weergave”, aldus nog van Veen.

Het assortiment in de Belgische Jumbo-supermarkten bestaat voor zowat 15 procent uit Belgische producten. Bijvoorbeeld vlees, brood en verse producten zijn van Belgische origine, afgestemd op Belgische klanten. “De Belg is toch wat Bourgondischer. Een ‘plat’ Nederlands assortiment aanbieden kan zomaar niet. Bij onze verse voeding vind je dan ook bijvoorbeeld typisch Belgische gerechten, zoals stoverij of vol-au-vent”, legt Peter Isaac, managing director van Jumbo België, uit. Ook typisch Belgische merken, zoals Lotus of Cote d’Or, liggen in de rekken.

In Nederland is Jumbo de op één na grootste supermarktketen. Het moet enkel Albert Heijn laten voorgaan. Behalve met gewone supermarkten is de keten er ook actief met grote Foodmarkten, waar de gekochte maaltijden ook kunnen worden geconsumeerd, en stadswinkels (Jumbo City). Met die twee formules willen de Nederlanders ook de grens oversteken. Wanneer is nog niet duidelijk. Voorlopig wacht de keten wel nog even met onlinewinkelen in België. “Eerst bricks, daarna clicks”, aldus CEO Frits van Eerd. Maar op termijn zal Jumbo ook onlinewinkelen introduceren bij ons.

