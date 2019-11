Jonkies van Genk stunten op veld van Liverpool in UEFA Youth League

De U19 van Genk hebben dinsdagmiddag een knappe 0-1-zege behaald op het veld van hun leeftijdsgenoten van Liverpool. De 16-jarige invaller Sam Krawczyk scoorde in blessuretijd het enige doelpunt van de match. Voor Liverpool was het de eerste nederlaag van de campagne. Daardoor staan Genk, Liverpool en Salzburg na vier speeldagen nu alle drie met zeven punten in de groep.

Een sterk Genk had de beste kansen tegen de nog ongeslagen groepsleider in de eerste helft en kende pech toen een schot van Ilias Takidine op de deklat uiteen spatte. Meteen na de pauze liet de thuisploeg evenwel ook een grote kans onbenut.

In een al bij al gelijkopgaande match viel de beslissing pas diep in blessuretijd. Invaller Krawczyk was goed gevolgd toen Liverpool-doelman Ojrzynski een schot van Dwomoh niet kon klemmen: 0-1.

Door de zege telt Genk nu zeven punten op twaalf in zijn groep. Evenveel als Salzburg en Liverpool. Napoli is laatste met één schamel puntje. De groepswinnaars stoten rechtstreeks door naar de achtste finales, de tweedes spelen play-offs.

Opstelling Liverpool: Ojrzynski, Williams, Norris, van den Berg, Boyes, Clarkson, Elliott, Longstaff, Brewster, Dixon-Bonner (65’ Cain) en Larouci (65’ Hill).

Opstelling Genk: Leysen, Vandermeulen, Adewoye, Lambrix, Rommens, Didden, Takidine, Sierra, Cuypers (73’ Krawczyk), Saibari (81’ Dwomoh) en Oyen.

Doelpunten: 93’: 0 – 1 Krawczyk.