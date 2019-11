Thierry (56) krijgt dertien schoppen tegen het hoofd omdat hij zwakbegaafde jongen helpt: “Ik kan tegen een stootje, maar ik was er bijna niet meer geweest”

Twee bedrijfsleiders uit het Brusselse staan terecht omdat ze na een bierfestijn in de Oostendse Versluys Arena een man halfdood hebben gestampt in een frituur. “Ze droegen legerbottines onder hun Tirolerpak en schopten dertien keer tegen mijn hoofd”, zegt Thierry Berre (56). De man ondervindt een jaar later nog steeds hinder van het geweld.

