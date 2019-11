PSG-trainer Thomas Tuchel prijst het lef van Club Brugge: “Ze spelen een beetje gek”

PSG-trainer Thomas Tuchel nam dinsdagavond de tijd om zijn tegenstander Club Brugge te ontleden. Ondanks de 5-0 uit de heenmatch gaf de Duitser toe dat zijn ploeg het bij momenten moeilijk heeft gehad in Jan Breydel. Woensdag om 21u volgt de herkansing in het Parc des Princes.

“Club Brugge is een heel moedige ploeg die geen schrik heeft om hoog druk te zetten”, prees Tuchel. “Ze spelen heel agressief en hun stijl is een beetje bizar. Een beetje gek zelfs. Ze spelen niet heel gestructureerd en staan overal op het veld één tegen één. Dat is heel bijzonder op dit niveau.”

Toch won PSG 5-0 in Jan Breydel. “Uiteindelijk hebben we ons aan hun spel kunnen aanpassen door kalm te blijven en heel precies te spelen. Dat moeten we woensdag ook doen. Ik verwacht dat ze zeker opnieuw enkele minuten hoog druk te zetten, maar op Real Madrid konden ze dat niet 90 minuten volhouden. Ik denk dat dat bij ons ook niet kan, maar het hangt van onszelf af.”

“Afgelopen weekend ons lesje geleerd”

“We zullen klaar moeten zijn”, zei Tuchel. “We moeten ons voorbereiden op alle mogelijke scenario’s en heel snel beslissingen moeten nemen. In Dijon (waar PSG vorige vrijdag verloor, nvdr.) hebben we een lesje geleerd.”

Die pijnlijke nederlaag tegen Dijon van afgelopen weekend kwam hard aan. “Iedereen was teleurgesteld. We verloren tegen de laatste in het klassement, en dat is altijd heel moeilijk te accepteren”, aldus de Duitse coach. “We hadden enkele dagen nodig om bepaalde zaken tactisch en mentaal bij te schaven. Tijdens onze tweede helft hebben we Dijon de kans gegeven om in de match te komen. Het was onze eigen schuld. PSG is niet de eerste ploeg die een match verliest wanneer je torenhoog favoriet bent. Dat kan gebeuren in het voetbal, maar niet na zo’n tweede helft. We begonnen op een slechte manier en het is gebeurd. Woensdag moeten we beter zijn, maar nu moeten we kritisch zijn en verbeteren. Dat is momenteel onze verantwoordelijkheid.”

Foto: AFP

“Als het aan ons ligt, winnen we elke wedstrijd”

In Brugge was hij er niet bij door een blessure, maar dinsdagavond mocht Idrissa Gueye het komen uitleggen. Op het veld treft de Senegalees woensdag landgenoten Diatta en Diagne, ploegmaats bij de nationale ploeg. “Ik heb veel contact met hen”, aldus Gueye. “Ik ken ze beiden goed en we komen heel goed overeen. Maar woensdag spelen we tegen elkaar en ik verwacht dat we gewoon gaan winnen.”

De druk bij PSG is groot om eindelijk eens de Champions League te winnen. Dat weet ook Gueye, ook al is het nog maar zijn eerste seizoen in Frankrijk. “Ik voel een grote motivatie in deze groep om iets speciaal te doen, maar we moeten het match per match blijven bekijken”, zegt hij. “We moeten ons goed voorbereiden op woensdag. Club is een ploeg met veel kwaliteiten. Tijdens de heenmatch hebben ze de nodige problemen veroorzaakt bij ons. Maar als het aan ons ligt, winnen we elke wedstrijd.”

Dat lukte afgelopen zondag niet tegen Dijon, laatste in de stand. Gueye had geen specifieke verklaring voor die nederlaag. “We proberen altijd te winnen en ons voetbal te spelen. Maar elke ploeg wil tegenwoordig winnen van PSG. Daarom is het voor ons niet altijd even makkelijk spelen. De coach heeft er ons na de match over aangesproken en ik verwacht dat het niet meer zal gebeuren. Het is aan ons om gefocust te blijven en de komende matchen te tonen wat we kunnen.”