Ons land heeft Europese aanhoudingsbevelen tegen Lluis Puig en Toni Comin ontvangen

Het Brusselse parket heeft de Europese aanhoudingsbevelen (EAB) ontvangen die het Spaanse gerecht had uitgevaardigd tegen de Catalaanse politici Lluis Puig en Toni Comin, maar die bevelen zijn grotendeels in het Spaans en moeten dus nog vertaald worden.

Hoe lang die vertalingen op zich zullen laten wachten, is niet duidelijk, zegt Brussels parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse.

In het geval van het EAB tegen de voormalige minister-president van Catalonië Carles Puigdemont was eerst aangekondigd dat die vertaling een week zou duren maar uiteindelijk nam ze slechts enkele dagen in beslag.

De twee Catalanen bevinden zich al sinds 2017 in ons land. Ze worden vervolgd voor opruiing, ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. Eerder had het Spaanse gerecht al twee EAB’s tegen hen uitgevaardigd maar het eerste was door Spanje zelf ingetrokken terwijl het tweede in mei 2018 door de Brusselse raadkamer niet uitvoerbaar werden verklaard. Volgens de raadkamer waren de EAB’s niet regelmatig omdat er geen geldige onderliggende nationale aanhoudingsbevelen voorlagen die overeenstemden met de inhoud van de Europese aanhoudingsbevelen.

Puigdemont

Het Spaanse gerecht had op 14 oktober ook al een nieuw Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd tegen Carles Puigdemont. Spanje wil Puigdemont vervolgen omdat hij in 2017 een referendum organiseerde en zo inging tegen de Spaanse grondwet. Twee eerdere EAB’s die eerder waren uitgevaardigd, waren door het Spaanse gerecht ingetrokken. Op 16 december zal de Brusselse raadkamer zich over het EAB tegen de voormalige minister-president van Catalonië buigen.

De nieuwe aanhoudingsbevelen komen er nadat het Spaanse hooggerechtshof had beslist om zeven Catalaanse politici en twee activisten celstraffen van negen tot dertien jaar op te leggen, wegens hun betrokkenheid bij het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Die veroordeling hebben geleid tot verschillende massaprotesten in Catalonië.

