Stroompanne leidt tot juridisch gekletter: het gerommel in 1B uitgelegd in 3 vragen

Kan u nog volgen in 1B? Na de stroompanne afgelopen weekend tijdens OH Leuven-Union kwamen opnieuw veel vraagtekens naar boven. Het overschaduwt de topper tussen Virton en OH Leuven die vrijdag op het programma staat. In een rechtstreeks duel zullen ze uitmaken wie een plaatsje in de promotiefinale bemachtigt. Dreigen extrasportieve factoren de afwikkeling in 1B te verstoren? Drie vragen (én antwoorden) om helderheid te scheppen in de chaos.