Ambtenaren moeten nog wat langer wachten op hogere weddes

Het Planbureau verwacht dat de overschrijding van de spilindex pas in februari volgend jaar zal plaatsvinden. Dat is een maand later dan eerdere prognoses, en betekent dat een verhoging van de ambtenarenweddes en de sociale uitkeringen ook een maand opschuift.

Uit de nieuwste prognoses van het Planbureau blijkt dat de gemiddelde jaarinflatie in 2019 zou uitkomen op 1,5 procent, en in 2020 op 1,4 procent.

De spilindex zou volgens de nieuwe prognoses pas worden overschreden in februari 2020. Daardoor zullen de sociale uitkeringen in maart en de weddes van het overheidspersoneel in april met 2 procent worden opgetrokken. Dat is een maand later dan in eerdere prognoses. Het is bovendien wachten tot na 2020 vooraleer de spilindex nog eens zou worden overschreden.