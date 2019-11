Koning stelt Paul Magnette (PS) aan als informateur, op weg naar regering zonder N-VA?

De Koning heeft PS-voorzitter Paul Magnette (PS) dinsdagavond aangesteld als informateur. Hij gaat in de komende dagen met alle partijen praten over de vorming van een nieuwe regering, ook met Bart De Wever. Toch maakte Magnette er in het verleden geen geheim van dat een paars-groene regering, zonder N-VA dus, zijn voorkeur geniet.

Koning Filip heeft dinsdagavond preformateurs Geert Bourgeois en Rudy Demotte van hun opdracht verlost en heeft Paul Magnette dus aangesteld als informateur.

Magnette heeft de opdracht aanvaard en brengt op 18 november verslag uit aan de koning, zegt de woordvoerder van het koninklijk paleis.

Eerder op de dag ontving de koning de kopstukken van alle partijen die in aanmerking komen om een nieuwe federale regering te vormen. Koning Filip wilde vooral polsen hoe de kaarten liggen.

Met Magnette, de voorzitter van de grootste Franstalige partij, komt voor het eerst sinds de verkiezingen een echt kopstuk aan zet. Hij zal gesprekken voeren met acht partijen, ook met N-VA, valt in zijn omgeving te horen.

Toch maakt de PS-voorzitter er geen geheim van dat hij een paars-groene regering wel ziet zitten. Een regering zonder N-VA dus. Want de standpunten tussen beide partijen liggen nog te ver uit elkaar.

N-VA vindt dat PS socio-economisch te links is en geen oren heeft naar de communautaire verzuchtingen van de Vlaams-nationalisten. De PS vindt dan weer dat N-VA te rechts is en enkel over het institutionele wil praten. De Franstalige socialisten wijzen er ook maar al te graag op dat er een alternatieve coalitie mogelijk is: een paars-groene regering, eventueel aangevuld met CD&V. In Wallonië bestuurt PS ook al met liberalen en groenen.

De komende dagen zal de kersverse informateur gesprekken voeren met de acht partijen (socialisten, liberalen, groenen aan beide kanten van de taalgrens plus CD&V en N-VA) die tot nu toe al eens bij de formatiegesprekken betrokken waren.

CD&V en Open Vld, die samen met N-VA een Vlaamse regering vormen, hebben tot nu toe aangegeven dat ze paars-groen niet zien zitten. Voorlopig reageert enkel CD&V op de aanstelling van Magnette. CD&V “is tevreden dat er een informateur is aangesteld. De aanstelling van PS-voorzitter Paul Magnette is blijkens het communiqué van het paleis een open opdracht. Onze partij staat open voor dialoog en men kent onze voorkeur bij coalitievorming. Wij wensen Paul Magnette alle succes”, klinkt het bij de Vlaamse christendemocraten.

Open Vld reageert nog niet, maar zegt op een eventuele uitnodiging van de informateur te zullen ingaan. N-VA geeft voorlopig geen commentaar

LEES OOK. N-VA reageert op aantijgingen PS: “Op welke planeet leeft Magnette eigenlijk?”