Philippe Clement hoopt op Brugse stunt tegen PSG: “Schrik voor een nieuwe pandoering hebben we niet”

Geen angst voor een nieuwe monsterscore bij Philippe Clement, wel frisse moed op een nieuwe stunt. Dat zei de Brugse coach dinsdagavond op zijn persbabbel in Parijs.

“We wisten op voorhand dat er vier matchen buiten categorie waren. Dus die match in Brugge heeft geen sporen nagelaten”, aldus Clement. “Het verschil tussen PSG en Club is heel groot. Ons puntje in Madrid was een stunt, en nu hebben we nog twee wedstrijden om nog eens te stunten.”

Dat de ploeg van Tuchel afgelopen weekend verloor tegen hekkensluiter Dijon, verandert niets. “Ik heb die match gezien: ze hadden wel twintig keer kunnen scoren. Zo’n match overkomt elke ploeg wel eens tijdens het seizoen. Maar ik had natuurlijk liever gehad dat het woensdag zou gebeuren.”

Deli en Dennis trainen mee

Positief nieuws: Deli en Dennis trainen vanavond mee in het Parc des Princes. Of ze morgen ook effectief kunnen spelen, is nog niet helemaal zeker. Al heeft Clement er een goed oog in. “Dat ze erbij zijn, is op zich al positief”, klonk het. In vergelijking met de match in Brugge recupereert Clement wel een aantal spelers. Zo zijn Mitrovic en Ricca er deze keer bij wel. Het duo wordt ook aan de aftrap verwacht.

Hoe Clement het wonderelftal uit Parijs deze keer wil afstoppen, is nog maar de vraag. “Je weet dat ik op voorhand nooit over een gameplan spreek. Dat zul je morgen wel zien. Een plan voor Mbappé? Niet specifiek. Want als je hem enkel in de gaten houdt, dan heb je Cavani, Icardi, Di Maria of anderen die plots vrijkomen. Het gevaar komt van alle kanten. Zoals iedereen PSG in Europa bekijkt, worden wij bekeken in België. We moeten een plan vinden om hen collectief op te vangen. Schrik voor een pandoering hebben we niet. Dan hadden we beter thuis gebleven. We gaan er alles aandoen met onze kwaliteiten om het hen zo moeilijk mogelijk te maken.”

Of PSG dit seizoen een kandidaat-winnaar is voor de Champions League, wou iemand nog weten. “Het is op dit moment één van de drie beste ploegen in Europa. Maar om de CL te winnen, moet je dat in april en mei ook nog zijn. Soms hangt zo’n prestatie af van details, maar ik ben er wel zeker van dat ze heel ver zullen geraken.”

Foto: Photo News

Diatta: “We trainen om zo’n grote matchen te spelen”

Na een moeilijk seizoenbegin raakt Krépin Diatta langzaam maar zeker op toerental. “Ik heb mij altijd goed gevoeld op Club. Het is niet zo dat ik er in het begin van het seizoen minder gelukkig bij liep”, stelde de Senegalees. “Of ik ondertussen een sleutelspeler ben? Ik vind van niet. De hele ploeg is belangrijk bij ons. En dat zie je ook tijdens elke match. Het gevaar komt van overal.”

Ook hij heeft geen schrik voor de wedstrijd van woensdag. “Mentaal zijn we helemaal klaar voor deze match. In Brugge hebben we het moeilijk gehad, maar wij zijn gewoon blijven werken. Stress is er niet, ik ben alleszins rustig. PSG was ook nog maar onze eerste nederlaag van het seizoen. Tegen zo’n ploeg is dat geen schande.”

Diatta vindt niet dat de match in het Parc des Princes al op voorhand verloren is. “We trainen om zo’n grote matchen te spelen. Het is niet omdat andere Europese topploegen hier eerder kwamen verliezen, dat wij nu al geen kans maken. PSG is wel een van de beste ploegen in Europa. Focussen op onze eigen ploeg is nu het belangrijkste.”

De stunt in Santagio Bernabéu geeft een sprankeltje hoop dat er altijd iets mogelijk is. Zeker nu Club enkele geblesseerden kon recupereren. “Een draw in Madrid: niemand gaf er eerst een cent voor. Maar wij wisten dat we met onze mentaliteit iets konden bereiken. We gaan er alles aandoen om ook iets tegen PSG te pakken. Waarom niet?” De Parijzenaars zouden Diatta trouwens al eventjes op de voet volgen. “Ik focus mij enkel op Club. De rest telt niet. Het is nu ook niet het moment om over zo’n zaken te babbelen. Die match is daarom niet bijzonder voor mij. Morgen willen we een prestatie neerzetten.”