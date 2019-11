Jonge vrouw zit diep na beschuldigingen over racisme tijdens wedstrijd KV Mechelen: “Op ons communiezieltje: het was geen Hitlergroet”

Mechelen -

“Ja, we riepen “amateur, amateur’ naar de scheidsrechter. Maar neen: van een Hitlergroet richting Marco Ilaimaharitra was totaal geen sprake.” De jonge vrouw (18) die sinds de beladen wedstrijd KV Mechelen - Charleroi online beschimpt wordt, is emotioneel gecrasht door alle commotie. Ze is helemaal niet de neonazi waar ze voor versleten wordt, zo geeft ook de Mechelse politie aan. “Ze durfde uit angst zelfs niet naar school”, reageert haar moeder.