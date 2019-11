Barcelona komt thuis tegen Slavia Praag niet tot scoren, RB Leipzig met anderhalf been in achtste finales Champions League

Op de vierde speeldag van de Champions League heeft Barcelona verrassend thuis punten laten liggen tegen het Tsjechische Slavia Praag. Beter nieuws was er voor RB Leipzig, dat met 0-2 ging winnen bij Zenit Sint-Petersburg en al met anderhalf been in de achtste finales zit.

Barcelona kon zich al goed als verzekeren van de kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League. Een thuiszege tegen het Tsjechische Slavia Praag, met oude bekenden Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) en Peter Olayinka (ex-Zulte Waregem en ex-AA Gent) in de basis, meer had het niet nodig. Alleen: het liep niet bepaald van een leien dakje. Aanvankelijk werden er amper openingen gevonden tegen het stugge Slavia, dat in eigen land nog altijd maar drie tegengoals moest slikken op vijftien (!) matchen.

Bovendien ging het na elke uitbraak van de thuisploeg razendsnel naar de overkant. Helemaal zoals Slavia het op de eerste speeldag ook Inter ontzettend moeilijk maakte. Op één van die counters zag de vrijstaande Stanciu zijn inzenden op het nippertje nog afgeblokt worden door een in de weg lopende ploegmaat. Lionel Messi probeerde het dan maar op zijn eentje te forceren. Zijn trap spatte uiteen op de kruising.

Na rust bezorgde ingevallen supertalent Ansu Fati de thuisploeg wel een nieuw elan. Een heerlijk nonchalant passje van de man/jongen uit Guinee-Bissau leidde bijna tot de 1-0 van Messi, maar die trapte de bal van dichtbij op het lichaam van Slavia-doelman Ondrej Kolár. Het bleef 0-0. Voor Barcelona een nieuwe teleurstelling na de 3-1-nederlaag tegen Levante, al blijven de Catalanen met een 8 op 12 wel op kop in de groep. Slavia pakt in zijn tweede uitmatch ook zijn tweede puntje en is nog steeds ongeslagen op verplaatsing.

RB Leipzig met anderhalf been in achtste finales

In groep G is het bedje van RB Leipzig zo goed als gespreid na een tweede opeenvolgende zege tegen Zenit Sint-Petersburg. Diego Demme effende het pad op slag van rust voor de nummer drie van de Bundesliga. De Duitse Italiaan pikte een afgeweerde vrije trap op aan de rand van de zestien en trapte haarfijn in de hoek: 0-1.

Even voorbij het uur maakte de energiedrankjesploeg het af met een scherpe counter. Emil Forsberg zag de ruimte, Marcel Sabitzer dook erin en werkte proper af. De Oostenrijkse middenvelder zit nu al aan twee goals en twee assists in vier Champions League-matchen. De Duitsers tellen nu negen punten op twaalf in hun groep.