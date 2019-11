Gerecht onthult robotfoto in onderzoek naar sabotage kerncentrale Doel

Beveren-Waas - Het federaal parket heeft de robotfoto vrijgegeven van een man die ze willen spreken bij hun onderzoek naar de sabotage van de kerncentrale van Doel, in de zomer van 2014. Iemand draaide op 5 augustus in de controlezaal van Doel 4 aan een hendel, waardoor 65.000 liter olie uit een stoomturbine wegstroomde. De nucleaire reactor ging in noodstop, en de kerncentrale lag 4,5 maanden stil.

Wie de kerncentrale saboteerde, is na vijf jaar onderzoek nog altijd niet duidelijk. De schade wordt op 138 miljoen euro geschat. Het federaal parket dat het onderzoek voert, heeft nochtans een afgelijnde lijst met verdachten: de 56 werknemers die die ochtend in de kerncentrale waren. Allemaal zijn ze ondervraagd.

Eén werknemer verklaarde dat hij die ochtend nog iemand in de buurt van de machinekamer opmerkte. Iemand die hij er nog nooit eerder zag, en die hij niet kende. Op basis van zijn uitleg is een robotfoto opgesteld. Het federaal parket wil deze man graag spreken over wat er die ochtend gebeurd is.