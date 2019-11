En plots weergalmde “Forza Racing” duidelijk hoorbaar op Anfield Road (voor even toch)

Na de prestatie van KRC Genk in Eupen (2-0 verlies) waren de Limburgse fans nog hard voor hun ploeg maar na de eerste helft op Anfield Road weergalmde plots duidelijk hoorbaar “Forza Racing!” in het stadion. Na 45 stond het dan ook (onverhoopt) 1-1 in het Champions league-duel tussen Liverpool en Genk.

De match startte aan een matig tempo, zonder kansen. Op het kwartier bracht de Nederlander Wijnaldum Liverpool op voorsprong na geharrewar voor doel. De bezoekende defensie kreeg een voorzet van Milner niet weg en Wijnaldum profiteerde. Daarna kende Liverpool een betere fase en waren er een aantal halve kansjes voor de 2-0, maar die kwam er niet.

Met de rust in zicht probeerde Genk, dat vanuit een goeie organisatie speelt, de neus aan het venster te steken. En op een corner van Heynen buffelde Samatta aan de eerste paal zowaar de 1-1 tegen de touwen. Dit gaf de Limburgers moed en Heynen trapte kort daarop maar net naast.

Het zorgde ervoor dat zelfs beruchte Liverpool-aanhang stil werd en “Forza Racing!” duidelijk hoorbaar door het stadion weergalmde.

Na amper acht minuten in de tweede helft scoorde Alex Oxlade-Chamberlain echter zijn derde goal in twee matchen tegen Genk, waarna toch weer “You’ll never walk alone” weerklonk.