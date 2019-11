Buitengesloten hond Chica vindt op eigen inventieve wijze een manier om haar familie te wekken

Hond Chica werd per ongeluk buitengesloten uit het huis van de familie Fox in het Amerikaanse McDonough (Georgia). Na een paar uur rond te lopen, vond Chica de ultieme manier om haar familie te verwittigen dat ze niet in het huis was. Hoe? Door gewoon aan te bellen. Op de bewakingsbeelden van de familie zie je hoe de inventieve hond met haar snuit op de deurbel duwt. Op dat moment worden baasjes Robert en Angelina gewekt in het midden van de nacht. Uiteindelijk liet de bezorgde familie hun huisdier binnen en werd Chica overladen met aaitjes door de trotse familie.