Knettergekke Champions League-avond: Ajax geeft 1-4 uit handen bij Chelsea, Dortmund met al even straffe comeback tegen Inter

De scenarioschrijvers van Hollywood hadden het waarschijnlijk niet beter kunnen bedenken. De vierde speeldag van de Champions League heeft een avond geschonken die de waanzin nabij was. In Londen ging Chelsea van 1-4 naar 4-4 tegen Ajax, dat in één en dezelfde fase twee rode kaarten en een penalty tegen kreeg. In Dortmund leek het bij de rust game over voor Thorgan Hazard en Axel Witsel, tot ze een 0-2-achterstand tegen het Inter van Romelu Lukaku nog ombogen in een 3-2-zege. Het kampioenenbal op zijn best.