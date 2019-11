Genk levert moedige prestatie tegen Liverpool, maar schiet er niets mee op

Geen pak rammel, wél een knappe en moedige prestatie. Met dat prima rapport keert RC Genk terug uit Liverpool, waar het tegen de beste ploeg ter wereld slechts nipt met 2-1 de duimen moest leggen. De Limburgers zijn zo mathematisch uitgeschakeld voor een plaats in de achtste finales.

Met de topper tegen Manchester City in het vooruitzicht gunde Jürgen Klopp zijn vaste waarden Mané, Firmino, Henderson, Lovren en Robertson rust. Divock Origi kreeg zo een basisplaats tegen zijn ex-club. Felice Mazzu pakte voor het eerst uit met drie centrale verdedigers, in de 5-3-2 was niet de balvaste Onuachu, maar de pijlsnelle Ito de spitsbroeder van Samatta.

Het compacte Genkse blok doorstond in de fantastische voetbaltempel een flauw openingsoffensief, Ito moest bij een snelle tegenstoot zelfs teruggevlagd worden voor heel discutabel buitenspel.

Maar die vliegensvlugge omschakelingen werden steeds schaarser en nog voor het kwartier incasseerde Racing de vermijdbare openingstreffer. Milner kreeg te veel ruimte op links voor de voorzet, die (on)gelukkig via Cuesta en Dewaest voor de voet van Wijnaldum botste. Van dichtbij werkte de Nederlandse international af in het dak van het doel.

Samagoal!

De 1-0 leek de Engelse honger te stillen. Salah schoot nog wel twee keer net naast, maar de verwachte drukte voor de neus voor de neus van Coucke bleef uit. Genk tankte zuurstof, omdat het steeds beter lukte om de bal in de ploeg te houden. Het leidde vlak voor rust tot een scherpe voorzet van Maehle, waarop Alexander-Arnold de inlopende Samatta een fractie te snel af was.

Het bleek slechts uitstel van executie, de Genkse topschutter ramde de hoekschop van Heynen aan de eerste paal staalhard tegen de netten (1-1). Een beproefd recept, dat mits de juiste timing dus ook tegen de beste ploeg ter wereld succesvol kan zijn. Drieduizend Genkies werden gek, het imposante “Samagoal!” overstemde zelfs The Kop.

Foto: Photo News

Anfield Road was nog aan het bekomen van de optater, toen Origi en Alexander-Arnold nipt de nieuwe voorsprong lieten liggen. Zo mocht het joelende Genkse legioen een kwartier lang intens genieten van een nooit verhoopte ruststand. De Genkse fans maakten zich tegelijkertijd op voor een stormloop van de Reds in de richting van The Kop. De druk bij de start van de tweede helft leek steriel, maar het kleinste gaatje volstaat voor de titelverdediger om toe te slaan. Net als in de heenmatch was het Alex The Ox Oxlade-Chamberlain die zich dodelijk efficiënt toonde. Vanuit de draai én met links, Coucke was kansloos (2-1).

Mazzu scoort

Liverpool nam geen genoegen met die nipte voorsprong. The Kop schoot wakker, het gevaar leek van overal te komen. Terwijl de energie wegsijpelde uit de dappere Genkse benen, werden de hieltjes en overstapjes opgestapeld in de Genkse zestien meter. Maar het genadeschot bleef uit en opnieuw begonnen de bezoekers onder de druk uit. Met dank aan een beresterke Sander Berge, die andermaal in de verf zette waarom hij hoog op de lijstjes van internationale topclubs prijkt. Ook de geplaagde Felice Mazzu scoorde punten met zijn nieuwe veldbezetting, die heel wat spelers op het lijf geschreven lijkt. Racing oogde compact en stabiel, in moeilijke tijden een belangrijk fundament.

Collega Jürgen Klopp was er niet helemaal gerust in en haalde zijn supersubs Mané en Robertson van de bank. Maar Racing bleef in zijn kansen geloven en werd ei zo na beloond voor zoveel lef en doorzettingsvermogen. De Norre isoleerde Heynen, die hard uithaalde met links. Alisson hield zijn ploeg recht, hij moest zich zelfs een tweede keer tonen op een scherpe voorzet van Maehle.

Mazzu gooide met Onuachu en Bongonda nog zijn laatste twee troeven op tafel. Een stunt leverde het niet meer op, maar Racing mocht wel opgeheven hoofd en een staande ovatie Anfield verlaten. Deze prestatie moet voor vertrouwen zorgen in de aanloop naar de cruciale match tegen AA Gent zondag. Met hetzelfde blok, agressiviteit en lef moet dan in de competitie de remonte ingezet kunnen worden.

