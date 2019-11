Politiek is een rollercoaster, die vanuit dieptepunten zich weer optrekt. Maandag leek het hele traject van de federale regeringsvorming geblokkeerd, gisteravond kwam er plots wat schot in de zaak. PS-voorzitter Paul Magnette is door koning Filip aangeduid als informateur.

De keuze voor Magnette is niet verrassend. PS is de enige partij die absoluut nodig is om een federale meerderheid te vinden. Dat de koning hem toch heeft kunnen overtuigen, is wel opmerkelijk. De PS ...