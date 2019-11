Franse péage wordt weer duurder

In februari zullen de tarieven van de ‘péage’ op de Franse tolsnelwegen opnieuw stijgen met 1 à 1,5 procent. Begin dit jaar kwam er al tot 1,9 procent bij.

De bevoegde staatssecretaris Jean-Baptiste Djebbari zegt dat hij aan handen en voeten gebonden is door contracten die nog werden afgesloten onder president Chirac, ten tijde van de volledige privatisering die de Franse overheid zo’n 15 miljard euro opleverde. “Die contracten voorzien in een jaarlijkse verhoging op basis van de inflatie en andere parameters. Elk jaar analyseert de overheid de voorstellen van de concessiehouders en komt ze haar contractuele verplichtingen na.” Dat de tarieven sneller stijgen dan de inflatie heeft volgens de staatssecretaris te maken met een inhaalbeweging als gevolg van het bevriezen van de prijzen in 2015 (een eis van toenmalig president Hollande), extra investeringen van zo’n 700 miljoen euro (ook al in opdracht van Hollande) en misgelopen inkomsten door acties van de gele hesjes eind vorig jaar en begin dit jaar.

Djebbari vindt het naar eigen zeggen stilaan tijd om “na te denken over het terugdraaien van de privatisering van de snelwegen”, al geeft hij toe dat dit maar ten vroegste vanaf 2031 mogelijk is omdat de meeste ‘concessies’ pas tussen 2031 en 2036 vervallen.(krs)