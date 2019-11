Overlevers Holocaust herenigd met hun Griekse redster

Melpomeni Dina, een Griekse vrouw (92) die tijdens WO II haar leven op het spel zette toen ze een joodse familie een schuilplaats aanbood, heeft 75 jaar na de feiten de familie Mordechai opnieuw ontmoet in Jeruzalem. Sarah Yanai en Yossi Mordechai brachten hun nageslacht mee om de Griekse vrouw te eren voor haar heldendaad. Met meer dan 40 kinderen, kleinkinderen en familieleden schoven ze aan, om haar een voor een te bedanken. De kinderen van de Holocaustoverlevers zijn haar hun leven verschuldigd, omdat ze als dappere tiener tijdens de oorlog dat van hun ouders gered heeft. De Griekse vrouw kon haar tranen niet bedwingen. “Nu kan ik rustig sterven”, zei ze. “Ze heeft ons leven gered”, antwoordde Sarah. De ontmoeting vond plaats in het Yad Vashem Holocaust Memorial museum in de Hall of Names. Vroeger waren herenigingen tussen overlevers en zij die hen geholpen hadden tijdens de Holocaust een courant zicht. De afgelopen jaren zijn het er steeds minder, vanwege de hoge leeftijd van de betrokkenen.(adm)