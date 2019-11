Anderlecht-watcher Jürgen Geril blikt vooruit op moeilijke transferperiode: “Eerst verkopen, dan pas kopen”

Als Anderlecht Play-off 1 wil halen, dan is er in januari versterking nodig. Een linksback, een spits… Alleen staan er straks op de jaarrekening 27 miljoen euro schulden. Om transfers te doen, zal RSCA dus creatief moeten zijn: eerst verkopen, dan pas kopen of huren. Maar wie levert er geld op en kan weg? Een jonkie als Amuzu? Didillon en Trebel misschien? Of Thelin?